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Настоящая фамилия, тайны ухода из «Пельменей» и свободный статус: история Юлии Михалковой

Настоящая фамилия, тайны ухода из «Пельменей» и свободный статус: история Юлии Михалковой

Долгое время Юлию Михалкову воспринимали как главное украшение и ключевую женскую звезду шоу «Уральские пельмени».

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