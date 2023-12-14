БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Николай, Дмитрий, Валериан и Ольга Зубовы. Братья и сестра последнего фаворита Екатерины II

Николай, Дмитрий, Валериан и Ольга Зубовы. Братья и сестра последнего фаворита Екатерины II

В предыдущей статье мы начали рассказ о последнем фаворите Екатерины II – Платоне Зубове. О характере этого инфантильного молодого человека красноречиво говорят прозвища, данные ему императрицей: «Дитятка», «Резвушка», «Ребёнок», «Мальчик писанный».

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