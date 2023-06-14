72-летняя Джейн Сеймур потрясла своим фото в купальнике

Актриса по праву гордится тем, как она выглядит. Джейн Сеймур LEGION-MEDIAДжейн Сеймур, прославившаяся в свое время благодаря роли в сериале «Доктор Куин — женщина-врач» произвела сильное впечатление на фанатов своими свежими снимками в купальнике.