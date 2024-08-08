Многодетные и не только: родители смогут учиться в автошколе за счет государства

Материнский капитал могут разрешить тратить на обучение в автошколе. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, инициатором является глава комитета по региональной политике Алексей Диденко.
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