Майкл Моралес вошел в топ-10 полусреднего веса UFC

Топ-10: Белал Мухаммад (США) Шон Брэди (США) Шавкат Рахмонов (Казахстан) Леон Эдвардс (Великобритания) Камару Усман (Нигерия) Иэн Гэрри (Ирландия) Хоакин Бакли (США) Майкл Моралес (Эквадор) Колби Ковингтон (США) Гилберт Бернс (Бразилия) Моралес победил Гилберта Бернса в главном событии UFC Fight Night 256.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вероника Жилина: «Буду счастлива в будущем представлять Азербайджан. Очень жду разрешения на мой переход»
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Инфантино о расизме: «Это не просто проблема, с которой нужно бороться в футболе, а преступление. Мы работаем с ООН, чтобы закрепить борьбу с ним в уголовном законодательстве всех стран»
Свежие комментарии