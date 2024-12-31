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"Истерически орал одну фразу": что кричал челябинский студент при попытке взорвать банкомат

"Истерически орал одну фразу": что кричал челябинский студент при попытке взорвать банкомат

Его остановили два случайных свидетеля. Парни рассказали, что другие люди разбежались. АЛЛА МИХАЙЛОВА Ранее мы рассказывали, что 19-летний челябинский студент, ведомый мошенниками, пытался взорвать банкомат в Екатеринбурге.

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Комментарии
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В С
Не догадались коленкой на шею наступить ? Теперь- судить, кормить и ждать, когда снова начнёт вредить.
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1 д.
Часовщик
И где учился этот горе студент,если он такой тупой.И что-бы с него получилось?
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16 час.

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