В России появился новый доступный, простой и надежный седан по цене дешевле Весты

На российском автомобильном рынке появился новый игрок – . Цена стартует от 1 599 000 рублей. На первый взгляд, Cobalt выглядит как выгодная альтернатива как Lada Vesta (от 1 626 000 рублей), так и китайским автомобилям, например, Changan Alsvin (от 1 750 000 рублей).
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