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Подколзин об «Эдмонтоне» при Кноблаухе: «Он дважды выводил нас в финал. Я раскрылся при нем, мне сложно трезво оценивать. Наши лидеры в прайме, а время идет»

Нападающий « Эдмонтона »  Василий Подколзин рассказал о работе под руководством Криса Кноблауха.  Кноблаух возглавлял «Ойлерс» с сезона-2023/24.

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