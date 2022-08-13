Долгожительница из Уссурийска отметила 95 лет

95 день рождения отметила труженица тыла Мария Тихоновна Михайлова из Уссурийска. От имени и по поручению главы УГО Евгения Коржа с днем рождения долгожительницу поздравили представители управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами, а также вручили ей цветы и подарки, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.