В Твери МТС запустила облачный сервис для круглосуточного видеонаблюдения

МТС запустила сервис облачного видеонаблюдения, доступный тверским компаниям. Это гибкое «коробочное» решение, позволяющее быстро наладить круглосуточный видеомониторинг на любом предприятии при минимуме оборудования и затрат.
Популярные статьи
- ПМЭФ-2022: Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным
- В Тверской области заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки
- Геннадий Ломака: Руководство нашей страны делало всё возможное, чтобы ситуация разрешилась миром
Свежие комментарии