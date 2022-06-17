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В Твери МТС запустила облачный сервис для круглосуточного видеонаблюдения

В Твери МТС запустила облачный сервис для круглосуточного видеонаблюдения

МТС запустила сервис облачного видеонаблюдения, доступный тверским компаниям. Это гибкое «коробочное» решение, позволяющее быстро наладить круглосуточный видеомониторинг на любом предприятии при минимуме оборудования и затрат.

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