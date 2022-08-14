Стремоусов: референдум о вхождении Херсонской области в РФ состоится без учета позиции США

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вашингтон не имеет права диктовать свою волю жителям Херсонской области, которые должны сделать свой выбор на возможном референдуме по вопросу о вхождении в состав России.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вашингтон не имеет права диктовать свою волю жителям Херсонской области, которые должны сделать свой выбор на возможном референдуме по вопросу о вхождении в состав России.
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