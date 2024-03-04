Израиль сообщил о бойкоте переговоров о прекращении огня в Каире

Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня в секторе Газа в Каире в воскресенье после того, как ХАМАС отклонил его требование предоставить полный список с именами еще живых заложников, сообщила израильская газета.
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