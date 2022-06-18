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Бушар не сыграет на «Уимблдоне», так как турнир лишили рейтинговых очков

Эжени Бушар сообщила, что не сыграет на «Уимблдоне». «Я решила отказаться от участия в «Уимблдоне» в связи с решением WTA не начислять рейтинговые очки на турнире этого года.

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