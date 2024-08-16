Заслуженный учитель России назвал спекуляцией на патриотизме введение единой формы для школьников

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Школы должны выбирать форму одежды для учеников самостоятельно, введение единой формы в цветах триколора является спекуляцией на патриотизме, считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.
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