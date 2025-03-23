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Су-57 против F-16: кто выйдет победителем в небе СВО?

Су-57 против F-16: кто выйдет победителем в небе СВО?

Су-57 против F-16: кто выйдет победителем в небе СВО? Ирэн ОрлонскаяВ современных вооружённых конфликтах боевые авиации придается особое значение, и Россия активно демонстрирует свои достижения в этой области.

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