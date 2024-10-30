Подготовка к зиме: спецтехнику закупают в Алматы

В южной столице проходит обновление автопарка и закупка спецтехники. В пресс-службе городского акимата сообщили, что в зимний период обслуживать город будут 918 единиц техники, к расчистке дорог и тротуаров могут быть привлечены 1 400 дорожных рабочих.