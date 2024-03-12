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Дело не в Пугачёвой? В Кремлёвском дворце объяснили, почему Орбакайте не выступила 7 марта

Дело не в Пугачёвой? В Кремлёвском дворце объяснили, почему Орбакайте не выступила 7 марта

Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте не была заявлена в программе шоуВ преддверии 8 марта в Кремлёвском дворце состоялся концерт, в котором, как писали СМИ, должна была принять участие Кристина Орбакайте.

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