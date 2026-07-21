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Капитан "Спартака" Роман Зобнин развёлся с женой

Капитан "Спартака" Роман Зобнин развёлся с женой

32-летний капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин развёлся с женой Раминой Зобниной после 10 лет брака.

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