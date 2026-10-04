В Петербурге проверяют детали инцидента со школьницей и неизвестным мужчиной

Рядом со школой на Гражданском проспекте произошла ситуация, которая встревожила случайных прохожих. По словам очевидцев, взрослый мужчина напал на маленькую девочку.
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