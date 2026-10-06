В ОНН предупредили об угрозе для 347 млн детей в 100 странах из-за Эль-Ниньо

По меньшей мере 347 млн детей в 100 странах столкнутся с неблагоприятными последствиями Эль-Ниньо, предупредили в ЮНИСЕФ.
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