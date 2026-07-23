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Эстонские мясники отказались удалять разжигающую рознь рекламу

Эстонские мясники отказались удалять разжигающую рознь рекламу

Скандальную рекламу с украинцами, жарящими мясо на фоне видимых издалека крупных пожаров, отказалось удалять руководство эстонского производителя мясопродуктов Rannarootsi, 23 июля сообщает телерадиокомпания ERR.

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