Эстонские мясники отказались удалять разжигающую рознь рекламу

Скандальную рекламу с украинцами, жарящими мясо на фоне видимых издалека крупных пожаров, отказалось удалять руководство эстонского производителя мясопродуктов Rannarootsi, 23 июля сообщает телерадиокомпания ERR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии