В России призвали контролировать женщин с ожирением

Новости внутренней и внешней политики в России

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой усилить меры по борьбе с ожирением, которым страдают 27% россиян (около 40 млн человек), передает «Коммерсант».