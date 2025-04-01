В России призвали контролировать женщин с ожирением

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой усилить меры по борьбе с ожирением, которым страдают 27% россиян (около 40 млн человек), передает «Коммерсант».
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