«Верим в силу американских аргументов»: Вучич решил искать выходы на Трампа

Принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет искать выходы на новую администрацию США, чтобы та сняла веденные Байденом 15 января санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).