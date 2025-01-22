«Верим в силу американских аргументов»: Вучич решил искать выходы на Трампа

Принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет искать выходы на новую администрацию США, чтобы та сняла веденные Байденом 15 января санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии