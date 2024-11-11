Со следующего года крымчанам станет доступен новый специальный налоговый режим

С 1 января 2025 года эксперимент по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (далее – АвтоУСН) распространяется на все субъекты Российской Федерации.
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