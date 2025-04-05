В Рязанской области ночью ожидается резкое ухудшение погоды

Произойдет резкое понижение среднесуточной температуры воздуха — на 5 градусов и более. По региону пройдут осадки в виде снега и мокрого снегаСайт регионального ГУ МЧС России сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Рязанской области ночью 6 апреля.