Общегородской осенний субботник состоится в Омске 5 октября. В прошлом году он прошел 7 октября. 👍 - если обычно участвуешь в субботниках 😐 - если это не твой формат Новости Омска.
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Общегородской осенний субботник состоится в Омске 5 октября. В прошлом году он прошел 7 октября. 👍 - если обычно участвуешь в субботниках 😐 - если это не твой формат Новости Омска.