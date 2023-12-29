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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль о состоянии перед стартом сезона: «Не могу жаловаться. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем предполагал месяц назад»

На первой неделе сезона он сыграет в Брисбене в одиночке и в паре. «Я хорошо себя чувствую и не могу жаловаться.

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