Лукашенко поручил белорусскому КГБ не допустить ЧП в стране в праздники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями силовых структур страны распорядился перевести на усиленный режим работы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства.
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