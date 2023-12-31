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Лукашенко поручил белорусскому КГБ не допустить ЧП в стране в праздники

Лукашенко поручил белорусскому КГБ не допустить ЧП в стране в праздники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями силовых структур страны распорядился перевести на усиленный режим работы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства.

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