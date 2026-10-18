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« Новый Орлеан » отчислили защитника Кобе Бафкина (23 года, 193 см). Баскетболист, выбранный «Атлантой» под 15-м номером на драфте 2023 года, не сумел закрепиться в составе команды.