Более 330 деревьев и кустарников высадили в «Сквере 65-летия Победы» в Советском районе Нижнего Новгорода в рамках комплексного благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Более 330 деревьев и кустарников высадили в «Сквере 65-летия Победы» в Советском районе Нижнего Новгорода в рамках комплексного благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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