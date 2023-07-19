Нижегородская правда

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Более 330 деревьев и кустарников высадили в «Сквере 65-летия Победы» в Советском районе

Более 330 деревьев и кустарников высадили в «Сквере 65-летия Победы» в Советском районе

Более 330 деревьев и кустарников высадили в «Сквере 65-летия Победы» в Советском районе Нижнего Новгорода в рамках комплексного благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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