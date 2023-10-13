Найти инвестора. Кто должен вкладываться в энергетические проекты?

Именно поэтому доступности энергетической инфраструктуры стоит уделить больше внимания. О том, как быть с растущим спросом, как привлекать инвестиции в энергетические проекты, и кто должен в этом участвовать, поговорили представители экспертного сообщества.
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