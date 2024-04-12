Поедет ли Пашинян на инаугурацию Путина: В Ереване наконец дали ответ

В Ереване, как следует из слов Ваана Костаняна, пока не определились насчёт присутствия премьера на инаугурации русского лидера7 мая в России, как писали РИА Новости со ссылкой на свой источник, должна состояться церемония инаугурации Владимира Путина.
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