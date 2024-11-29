Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский оставил главкомом ВСУ Александра Сырского, однако отстранил его от руководства сухопутными войсками – новым командующим назначен Михаил Драпатый (давно объявлен в розыск в РФ).
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