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НАТО настраивается на долгую войну. Комментарий Георгия Бовта

НАТО настраивается на долгую войну. Комментарий Георгия Бовта

В связи с саммитом НАТО обсуждают по большому счету два вопроса: конкретное наполнение военной помощи Украине, но без четких гарантий по принятию ее в альянс, а также состояние здоровья американского президента.

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