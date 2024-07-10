НАТО настраивается на долгую войну. Комментарий Георгия Бовта

В связи с саммитом НАТО обсуждают по большому счету два вопроса: конкретное наполнение военной помощи Украине, но без четких гарантий по принятию ее в альянс, а также состояние здоровья американского президента.
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