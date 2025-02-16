Столбы огня видно в Румынии: эпичный прилет «Искандеров» по мосту в Одесской области и мощные взрывы в Николаеве, какие удары по Украине были нанесены сегодня, 16 февраля Юлия СоколоваСерия мощных ударов российских ракет и беспилотников утром 16 февраля привела к возгоранию ТЭС в Николаеве и масштабному пожару в Затоке Одесской области.
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