Столбы огня видно в Румынии: эпичный прилет «Искандеров» по мосту в Одесской области и мощные взрывы в Николаеве, какие удары по Украине были нанесены сегодня, 16 февраля Юлия СоколоваСерия мощных ударов российских ракет и беспилотников утром 16 февраля привела к возгоранию ТЭС в Николаеве и масштабному пожару в Затоке Одесской области.