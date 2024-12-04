В ноябре в городах-миллионниках выросла цена квадратного метра в новостройках

В ноябре в городах-миллионниках в РФ выросла цена 1 кв. м в новостройках. Однако рост обусловлен не повышением цен, а изменением в структуре предложения: выводом в продажу большего объема более рентабельных одно- и двухкомнатных лотов, где стоимость квадрата, как правило, выше, рассказали «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости».
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