В ООН заявили о нависшей над миром тени ядерной войны

ХИРОСИМА, 6 августа, ФедералПресс. По случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, которые приурочены к 78-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил миру об опасности ядерного оружия.