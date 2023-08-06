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В ООН заявили о нависшей над миром тени ядерной войны

В ООН заявили о нависшей над миром тени ядерной войны

ХИРОСИМА, 6 августа, ФедералПресс. По случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, которые приурочены к 78-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил миру об опасности ядерного оружия.

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