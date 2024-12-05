Регулятор Австралии обновляет правила цифровых активов

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила консультационный документ, направленный на уточнение ее руководящих принципов, касающихся цифровых активов и связанных с ними финансовых продуктов.
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