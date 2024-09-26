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Assassin’s Creed Shadows отложена, подробности о Ghost of Yōtei, демоверсия Metaphor: ReFantazio…

Assassin’s Creed Shadows отложена, подробности о Ghost of Yōtei, демоверсия Metaphor: ReFantazio…

Хэйхати Мисима возвращается в Tekken 8, в Сеть утекло 16 минут геймплея отменённой версии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Assassin’s Creed Shadows перенесли, Star Wars Outlaws выпустят в Steam осенью, подробности о Ghost of Yōtei и ремастерах Soul Reaver, для Mortal Kombat 1 .

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