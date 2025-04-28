FT: в грузовых портах США резко снизился объем ввоза товаров из Китая

Операторы контейнерных портов и грузовых авиаперевозок США сообщают о резком снижении объемов товаров и количества заказов на контейнерные перевозки из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, пишет газета Financial Times.
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