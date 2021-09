США: Ужас перед надвигающейся инфляцией становится повсеместным

На линии университет Мичигана с ежемесячными исследованиями "Consumer sentiment survey" и Ричард Куртин, отвечающий за них главный экономист: - потребительские настроения упали на самый низкий уровень, который наблюдался лишь однажды - в период галопирующей инфляции 1980-го года, когда она достигла 20%; - оценка долгосрочных перспектив упала до рекордно низкого уровня за десятилетие (то есть с краха 2008); - для рынков недвиги и автомобилей оценка худшая за 40 лет, дословно: "There was a complete rout of net favorable views of buying conditions: household durables fell to the lowest level since 1980, vehicles fell to the lowest level since 1974, and homes to the lowest level since 1982.