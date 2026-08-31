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test mazurok

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❗️На крымских заправках топлива станет больше «Топлива на заправках станет больше. По сравнению с мирным временем этого объема пока недостаточно, но он значительно превышает то, что было в предыдущие периоды», - сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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