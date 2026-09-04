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Одежда и игрушки — в фокусе внимания: итоги горячей линии по качеству детских товаров

Одежда и игрушки — в фокусе внимания: итоги горячей линии по качеству детских товаров

Подведены итоги Всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, которая работала в Тверской области с 10 по 21 августа 2026 года.

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