РИАМО - 9 ноя. Американские политики осознали невозможность победы в украинском конфликте, а президент Зеленский так и не оправдал возложенную на него роль «защитника свободы», заявил экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди, пишет РИА Новости.