РИАМО - 9 ноя. Американские политики осознали невозможность победы в украинском конфликте, а президент Зеленский так и не оправдал возложенную на него роль «защитника свободы», заявил экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди, пишет РИА Новости.
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