Трое жителей Каспийска задержаны за подготовку диверсионно-террористических акций

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел России провели операцию по установлению и задержанию трех жителей города Каспийска, которые планировали совершить диверсионно-террористические действия против сотрудников правоохранительных органов и местной православной церкви.