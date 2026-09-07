Требовать от Берлина восстановить отношения с Россией и изменить санкционную политику бужет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), уверенно победившая на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, об этом 7 сентября заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла в эфире телеканала ARD.
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