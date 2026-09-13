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Спорт Уик-Энд

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За русофобию в спорте теперь будут наказывать - станет ли прорывное решение World Aquatics другим наукой?

За русофобию в спорте теперь будут наказывать - станет ли прорывное решение World Aquatics другим наукой?

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics обязала страны, которые проводят соревнования под эгидой организации, гарантировать въезд российским спортсменам.

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