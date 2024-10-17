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Новости Липецка

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В соседних с Липецкой областью регионах сбили более 10 украинских беспилотников

В соседних с Липецкой областью регионах сбили более 10 украинских беспилотников

Атаки украинских дронов в последние дни не такие массированные, но, все же, регулярные. В минувшие вечер и ночь у липецких соседей – в Курской и Орловской областях, российские военные сбивали вражеские летательные аппараты.

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