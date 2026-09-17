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Бикович: иностранные актеры сперва боятся России, а потом влюбляются

Бикович: иностранные актеры сперва боятся России, а потом влюбляются

Актеры, приезжающие на съемки в Россию из-за рубежа, нередко поначалу испытывают страх и напряжение. Об этом рассказал сербско-российский актер и продюсер Милош Бикович на Международном фестивале молодежи, его процитировал ТАСС .

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