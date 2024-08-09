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Подготовка к новой миссии: как проходит эксперимент по имитации полета на Луну

Ровно 48 лет назад на Луну отправилась последняя советская миссия. Благодаря полету межпланетной станции удалось доставить на Землю грунт, изучив который ученые предположили, что на спутнике может быть вода.

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