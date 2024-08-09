Подготовка к новой миссии: как проходит эксперимент по имитации полета на Луну

Ровно 48 лет назад на Луну отправилась последняя советская миссия. Благодаря полету межпланетной станции удалось доставить на Землю грунт, изучив который ученые предположили, что на спутнике может быть вода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии